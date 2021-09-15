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Події

В результаті вибуху автомобіля в Дніпрі загинуло двоє людей

10:36 15 вересня 2021
На місці вибуху

У Дніпрі 15 вересня вранці стався вибух автомобіля Nissan Primera, в результаті чого загинули дві людини.

Як повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інцидент стався близько 9:00 на проспекті Богдана Хмельницького.

Причина вибуху встановлюється слідством — на місці події працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та експерти криміналістичної лабораторії.

Вибух був настільки потужним, що останки одного чоловіка викинуло з авто на кількадесят метрів, повідомляє ресурс PavlovskyNEWS.

Експерти на місці вибуху

Відзначимо, що тільки 2 вересня в Соборному районі Дніпра вибухнув легковий автомобіль, в якому знаходився водій. 36-річний чоловік в стані легкої контузії був екстрено госпіталізований в лікарню.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як сумно відомий київський шахрай-стоматолог намагався підірвати автомобіль своєї тещі.

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