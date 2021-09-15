Вибух автомобіля в Дніпрі: стали відомі особи загиблих
Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю управління ГСЧС в Дніпровській області Дарина Гречіщева. Про це заявили в ГСЧС.
Уточнюється, що загибла також була волонтером Червоного Хреста.
Також колеги опублікували фото посвідчення другого загиблого в страшній автокатастрофі Олексія Кавлака — в минулому чоловік був сапером в зоні АТО.
Поліція розслідує справу за статтею 258 Кримінального кодексу («Терористичний акт»), повідомило МВС України.
Нагадаємо, вибух автомобіля Nissan Primera, в якому знаходилися двоє людей, стався близько 9:00 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького. Вибух був такої сили, що останки однієї людини викинуло з машини на кілька десятків метрів.502
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