Позивний «Змій»: що відомо про Олексія Кавлака, загиблого під час вибуху авто в Дніпрі

Бойові побратими розповіли важливі факти про загиблого вранці в Дніпрі сапера Олексія Кавлака.

Він був членом Ради громадського об`єднання «Український Легіон», інструктором з домедичної допомоги, засновником проекту «Aid Brothers», інструктором 44 навчального центру, а також учасником та співорганізатором проекту «Нащадки Вільних».

Останній рік він втілював спільні проекти з ДСНС в місті Дніпрі, — повідомили в Facebook Українського Легіону.

Нагадаємо, що разом з Кавлаком під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю управління ГСЧС в Дніпровській області Дарина Гречіщева.

Поліція розслідує справу за статтею 258 Кримінального кодексу («Терористичний акт»).



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