Загрожує до восьми років за гратами: у Черкаській області чоловік розбещував малолітніх дівчаток через соцмережі

У Черкаській області поліціянти викрили чоловіка, який займався розбещенням малолітніх дітей.

Як повідомили в обласному главку поліції, чоловік через спеціально створену сторінку у соцмережах розбещував малолітніх дівчаток.

У поліції встановили IP-адресу, яку використовував педофіл для доступу в інтернет.

Під час обшуків в його будинку вилучили комп'ютерну техніку з доказами причетності до скоєння злочину.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями «Розбещення неповнолітніх» та «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів».

За скоєне йому загрожує покарання — до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві педофіл напав на дитину у туалеті районної поліклініки.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Запоріжжі затримали 39-річного жителя, якого підозрюють в розбещенні малолітніх.

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