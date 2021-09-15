26.60 / 26.78 31.29 / 31.61
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Загрожує до восьми років за гратами: у Черкаській області чоловік розбещував малолітніх дівчаток через соцмережі

17:58 15 вересня 2021
наручники

У Черкаській області поліціянти викрили чоловіка, який займався розбещенням малолітніх дітей.

Як повідомили в обласному главку поліції, чоловік через спеціально створену сторінку у соцмережах розбещував малолітніх дівчаток.

У поліції встановили IP-адресу, яку використовував педофіл для доступу в інтернет.

Під час обшуків в його будинку вилучили комп'ютерну техніку з доказами причетності до скоєння злочину.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями «Розбещення неповнолітніх» та «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів».

За скоєне йому загрожує покарання — до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві педофіл напав на дитину у туалеті районної поліклініки.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Запоріжжі затримали 39-річного жителя, якого підозрюють в розбещенні малолітніх.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

документи

Страховий стаж для пенсії: кому з українців точно не порахують навчання у виші

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

Електроенергія

В Україні змінять тариф на електроенергію: названі терміни

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.