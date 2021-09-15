До лікарні не доїхав: в Кривому Розі в кареті швидкої допомоги помер 13-річний підліток

У вівторок, 14 вересня, в Кривому Розі, де раніше сталася страшна НП на воді, родичі викликали швидку допомогу для школяра, але врятувати його не вдалося. Про це повідомляє ТСН.

Медики приїхали на виклик і вирішили транспортувати 13-річного підлітка в медустанову, щоб там йому надали допомогу, але він помер у машині.

«Під час транспортування 13-річного підлітка до 2-ї міськлікарні, він помер у кареті швидкої допомоги. Тіло підлітка направили на судово-медичну експертизу. За попередньою інформацією, він страждав на кишкову непрохідність», — сказав прес-секретар Криворізької поліції Оксана Лесонен.

Раніше повідомлялося, що в Харкові в реанімацію потрапила 6-річна дитина — на неї впали футбольні ворота.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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