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Події

Волинь атакувала ненажерлива біла американська гусениця: поїдає все, що бачить

19:46 15 вересня 2021
Гніздо гусениці

У Волинській області в трьох громадах оголосили карантин, причиною стало нашестя незвичайних гусениць. Про це повідомляє ТСН.

Гусениці білого американського метелика пошкоджують цілі дерева — вони атакують яблуні, вишні, сливи, груші та навіть горіхи.

Місцеві не можуть впоратися з навалою: «Уже переміщається навколо. На малину, на полуницю. Вона все, що бачить, вона все їсть».

Гусеницю важко зупинити, тому що вона не має природних ворогів. Кожна особина здатна відкласти до півтисячі яєць.

У трьох громадах вже оголосили карантин. Жителям доводиться зрізати та палити пошкоджені гілки, а також застосовувати хімічні та біологічні препарати.

Карантинні заходи планується поширити також на інші громади, в яких зафіксовано появу американської гусениці.

Нагадаємо, у Львівській області з'явилися екзотичні шкідники — руді іспанські слимаки.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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