Вибух на привалі: в Карпатах під час розпалювання багаття загинули двоє людей, а ще чотири отримали поранення
У середу, 15 вересня, в Карпатах в долині «Під Берди» сталася трагедія — загинули двоє туристів, ще четверо отримали травми.
Як повідомили в Івано-Франківському обласному главку ДСНС, 12 туристів, двоє з яких діти, під час привалу поблизу села Вороненко, розвели багаття. В результаті чого стався вибух.
Про НП стало відомо близько о пів на десяту вечора. У рятувальній операції брали участь співробітники ДСНС декількох підрозділів Івано-Франківської області.
Близько першої години ночі рятувальники почали супровід першої постраждалої людини, потім — супровід учасників групи, які не отримали травм.
О 2:20 рятувальники почали переносити на носилках одного важко хворого чоловіка. Двох інших постраждалих та двох дітей, які не постраждали, рятувальники транспортували автомобілями підвищеної прохідності до підніжжя гори у село Вороненко.
В рятувальній операції брали участь 14 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу.
Нагадаємо, на початку травня в Карпатах туристи при сходженні на гору Піп-Іван Мармароський знайшли тіло чоловіка.
Раніше в Закарпатті біля підніжжя гори Жид-Магура знайшли мертвим туриста-киянина, який зник у лютому.
фото https://www.facebook.com/MNSIFR/200
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