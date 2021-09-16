Вибух на привалі: в Карпатах під час розпалювання багаття загинули двоє людей, а ще чотири отримали поранення

У середу, 15 вересня, в Карпатах в долині «Під Берди» сталася трагедія — загинули двоє туристів, ще четверо отримали травми.

Як повідомили в Івано-Франківському обласному главку ДСНС, 12 туристів, двоє з яких діти, під час привалу поблизу села Вороненко, розвели багаття. В результаті чого стався вибух.

Про НП стало відомо близько о пів на десяту вечора. У рятувальній операції брали участь співробітники ДСНС декількох підрозділів Івано-Франківської області.

Близько першої години ночі рятувальники почали супровід першої постраждалої людини, потім — супровід учасників групи, які не отримали травм.

О 2:20 рятувальники почали переносити на носилках одного важко хворого чоловіка. Двох інших постраждалих та двох дітей, які не постраждали, рятувальники транспортували автомобілями підвищеної прохідності до підніжжя гори у село Вороненко.

В рятувальній операції брали участь 14 одиниць техніки та 48 чоловік особового складу.

Нагадаємо, на початку травня в Карпатах туристи при сходженні на гору Піп-Іван Мармароський знайшли тіло чоловіка.

Раніше в Закарпатті біля підніжжя гори Жид-Магура знайшли мертвим туриста-киянина, який зник у лютому.

фото https://www.facebook.com/MNSIFR/

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