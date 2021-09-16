Стало погано, втратила свідомість: у Полтаві після уроку фізкультури померла 10-річна школярка

В Полтаві, де колишня учениця поранила з арбалета двох вчителів, після уроку фізкультури у дитячій обласній лікарні померла 10-річна школярка. Про трагедію повідомили в обласному главку поліції.

У середу, 15 вересня, дитині стало погано на уроці фізкультури. Дівчинка втратила свідомість.

Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу почали реанімаційні заходи й викликали карету екстреної медичної допомоги. На жаль, врятувати життя дівчинки не вдалося.

У поліції продовжують розслідувати обставини та причини смерті дитини.

Днем раніше схожа трагедія сталася у Кривому Розі — у машині швидкої допомоги помер 13-річний підліток.

Раніше в Харкові в реанімацію у важкому стані потрапив 6-річний хлопчик — на нього впали футбольні ворота.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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