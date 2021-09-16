Стало погано, втратила свідомість: у Полтаві після уроку фізкультури померла 10-річна школярка
В Полтаві, де колишня учениця поранила з арбалета двох вчителів, після уроку фізкультури у дитячій обласній лікарні померла 10-річна школярка. Про трагедію повідомили в обласному главку поліції.
У середу, 15 вересня, дитині стало погано на уроці фізкультури. Дівчинка втратила свідомість.
Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу почали реанімаційні заходи й викликали карету екстреної медичної допомоги. На жаль, врятувати життя дівчинки не вдалося.
У поліції продовжують розслідувати обставини та причини смерті дитини.
Днем раніше схожа трагедія сталася у Кривому Розі — у машині швидкої допомоги помер 13-річний підліток.
Раніше в Харкові в реанімацію у важкому стані потрапив 6-річний хлопчик — на нього впали футбольні ворота.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»422
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