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Події

Намагалися зірвати вакцинацію та виправдовували агресію Путіна: на Харківщині виявили мережу ботів з 50 тисяч акаунтів

15:08 16 вересня 2021
Обшук

Після того як СБУ припинила діяльність потужної ботоферми в Києві, ще одну таку структуру виявили в Харківській області. Вона працювала на Росію та поширювала в соцмережах інформацію з метою зриву вакцинації, виправдання збройної агресії РФ і дискредитації української влади. Про повідомляє прес-служба СБУ.

За час роботи ботоферми зареєстровано майже 50 тисяч фейкових акаунтів, з їх допомогою створювалася «альтернативна реальність» в соцмережах.

устаткування

Організував ботоферму житель Харківської області, який створював акаунти та передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до п'яти фейкових акаунтів в різних соцмережах. Це оплачувалося в рублях через електронні платіжні системи.

Під час обшуків у організатора ботоферми виявили 5 тисяч SIM-карт українських операторів зв'язку та комп'ютерне обладнання.

Ботоферма

Нагадаємо, в Луцьку організатори ботоферми агітували за приєднання до «великої Росії».

Фото: прес-служба СБУ

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