Забрав 4-річного сина з дитсадка та задушив у лісопосадці: подробиці резонансного вбивства на Сумщині

Страшний злочин стався на Сумщині: чоловік задушив власного 4-річного сина після того, як забрав його з дитячого саду. Мотиви цього злочину поки не відомі. «ФАКТИ» дізнавалися подробиці.

«Альоша, побачивши батька, дуже зрадів і вибіг йому назустріч»

15 вересня о четвертій годині дня за чотирирічним Альошею в дитячий садок прийшов його 50-річний батько. Чоловік посадив сина на велосипед і відправився у напрямку свого будинку. Однак у звичний час батько з дитиною так і не повернулися додому.

Як розповіли «ФАКТАМ» у дитячому садку, Сергій Б. кожен день приводив дитину в садок вранці, а ввечері її забирав.

— Ми нічого підозрілого не помітили. Сергій поводився, як зазвичай. Альоша, побачивши батька, дуже зрадів і вибіг йому назустріч. У них в сім'ї ще троє дітей. Причому найменшому всього кілька місяців. Увесь час мама дітей Ніна присвячує наймолодшій дитині, а батько взяв на себе турботу про старших дітей. У них велика та дружна сім'я. Ніхто б ніколи не зміг припустити, що таке може трапитися з Альошею, — розповіли «ФАКТАМ» у дитячому садку.

Через півтори години після того, як Сергій мав бути вдома з дитиною, Ніна забила тривогу. Вона викликала поліцію. До пошуків чоловіка з дитиною приєдналися місцеві активісти, які разом з оперативниками обійшли кожен двір, заглянули в кожну занедбану будівлю. Поліцейські переглядали відео з камер спостереження. Пошуки батька з сином велися й за допомогою соціальних мереж.

Сергія знайшли тільки наступного ранку. Він безцільно блукав однією з вулиць Глухова. Спочатку він твердив, що його син загубився та він не може його знайти, тому й не пішов додому. Але поліцейські запідозрили, що Сергій може щось приховувати, та затримали чоловіка.

Поліція затримала батька дитини 50-річного Сергія Б.

Вже у відділенні поліції Сергій несподівано зізнався, що вбив дитину.

— Підозрюваний сказав: «Я його вивіз на велосипеді в лісопосадку. Ми там спочатку гуляли, а потім я пов'язав Альоші руки, надів йому на голову целофановий пакет, дочекався, поки він перестане дихати та залишив тіло сина там же в лісопосадці», — розповіли «ФАКТАМ» в поліції.

Лісопосадка, де стався злочин

Проводиться ряд експертиз. Точний час смерті хлопчика ще не встановили. Але є інформація, що батько задушив дитину вночі. В такому випадку залишається незрозумілим, що саме стільки часу могли робити у лісі Сергій та його син.

Кілька років тому у цій родині на очах у матері загинула ще одна дитина

Як розповіла «ФАКТАМ» мешканка Глухова Алла, яка добре знає сім'ю Б., мама Альоші Ніна вже пережила одну трагедію, втративши ще одного сина.

— Саші було 10 років. Він купався на Павлівському озері та потонув на очах у матері. Ніна нічого не могла зробити. Це сталося кілька років тому. І ось — нове горе, — розповідає Алла. — Про цю сім'ю я нічого поганого сказати не можу. Жили дружно. Сергій завжди допомагав Ніні. Я не пам'ятаю, щоб у них були сварки. Для обох це не перший шлюб. У Ніни та Сергія — двоє спільних дітей: Альоша й новонароджений хлопчик. У Ніни ще є хлопчик і дівчинка від іншого шлюбу. Виходить, якщо це правда, Сергій вбив власну дитину.

Про мотиви скоєння цього злочину поки нічого не відомо.

Слідчий експеримент

Як розповів «ФАКТАМ» пресофіцер поліції Сумщини Володимир Крупецький, підозрюваний поки нічого не розповідає.

— На цей час у мене поки немає інформації про те, щоб підозрюваний давав свідчення. Зараз готуємося оголошувати йому про підозру.

До речі, за повідомленням низки сумських ЗМІ, у Сергія були проблеми з психічним здоров'ям, а саме діагноз олігофренія. У поліції не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в курортному Бердянську 37-річна жінка намагалася вбити себе та семирічного сина. Жінка порізала собі вени й залишила відкритими газові конфорки. У будинку пролунав вибух, в результаті якого були вибиті вікна і двері.

А в Дніпрі 39-річна жінка вирішила накласти на себе руки й забрати з собою в могилу однорічного сина. Вона ввела собі та дитині сильнодіючі медикаменти. Мати вижила, але малюка врятувати не вдалося.

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