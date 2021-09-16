Заборонили полювати і перетинати кордон: злісному неплатнику аліментів довелося розщедритися на 400 тисяч

Прийнятий закон про посилену відповідальності для злісних неплатників аліментів підтвердив свою ефективність. Тепер боржники можуть або позбутися майна, або ж, як у недавньому випадку в Запоріжжі, зірвуть «джек-пот»: залишаться без водійських прав, мисливської ліцензії, дозволу на полювання і права виїзду за кордон. Крім того, у запорізького неплатника були заарештовані всі банківські рахунки, повідомляє Мінюст.

Встановлено, що боржник залишив без аліментів двох дітей і не платив належні 6000 гривень з грудня 2015 року. З тих пір набігла кругленька сума — заборгованість склала понад 337 тис. гривень.

Розщедритися неплатник аліментів погодився, лише коли йому перекрили виїзд за кордон. Спроба змінити ім'я і прізвище і залишитися «виїзним» провалилася: державні виконавці відстежили ці маніпуляції. Боржнику довелося сплатити не лише повну суму аліментів за шість років, але і штраф 39 тис. грн і виконавчий збір 33 450 грн.

У Мін'юсті підрахували, що з початку року було стягнуто 4,6 млрд гривень аліментних платежів. Вдалося стягнути борг з чоловіка, який «бігав» від аліментів 13 років.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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