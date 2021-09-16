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Події

Вибух автомобіля в Дніпрі: з'явилися нові подробиці трагедії

17:40 16 вересня 2021
На місці вибуху

Правоохоронці встановили обставини вибуху автомобіля Nissan Primera, який стався в Дніпрі в середу, 15 вересня. Про це ТСН повідомляють власні джерела.

За попередніми висновками експертів, саморобний вибуховий пристрій був встановлений під днищем машини та мав еквівалент від одного до двох кілограмів тротилу.

Пристрій спрацював, коли водій сідав за кермо. В результаті вибуху загинули спікер обласного управління ГСЧС Дарина Гречіщева та інструктор з тактичної медицини та мінної безпеки Олексій Кавлак. Nissan вибухнув під вікнами будинку, де Кавлак орендував квартиру.

Офіційного коментаря поки немає.

Нагадаємо, Олексій Кавлак мав позивний «Змій» та раніше був сапером в зоні АТО — бойові побратими розповіли подробиці його біографії.

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На місці вибуху

Вибух автомобіля в Дніпрі: з'явилися нові подробиці трагедії

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