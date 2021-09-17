У Києві педофіл напав на 8-річну дівчинку в шкільному туалеті

У Києві поліція затримала чоловіка, який пробрався в одну зі шкіл Деснянського району і в туалеті здійснив розпусні дії відносно 8-річної дівчинки.

Як повідомили в Національній поліції Києва, в поліцію звернулася мати дівчинки, яка повідомила про інцидент в школі на проспекті Лісовий. Підозрюваного затримали протягом доби завдяки записам з камер відеоспостереження. Ним виявився 50-річний киянин. Затримати його змогли на Центральному залізничному вокзалі, коли він намагався виїхати зі столиці.

Виявилося, що затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, і тільки на початку вересня він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

Кримінальне провадження здійснюється за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України «Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи». Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Раніше на Оболоні педофіл в під'їзді багатоповерхівки напав на двох 6-річних дівчаток, а в Солом'янському районі напад збоченця на дитину сталося прямо в туалеті київської поліклініки.

Фото Поліції Києва

468

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter