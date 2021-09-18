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Події

У Чернівцях конфлікт між водіями закінчився стріляниною по автомобілю з дітьми

14:20 18 вересня 2021
Стрілянина

Після нещодавньої стрілянини у Запоріжжі схожий інцидент стався у Чернівцях. Там 17 вересня ввечері поліцейські оперативно затримали хулігана, який стріляв з пневматичного пістолета по автомобілю місцевого жителя. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції у Чернівецькій області.

«Повідомлення про стрілянину надійшло на спецлінію „102“ 17 вересня приблизно о 20 годині. Зі слів 44-річного заявника, під час руху на автомобілі „Daewoo Lanos“ по одній із вулиць Чернівців, водій легковика „Volkswagen“ декілька разів вистрілив у його транспортний засіб і поїхав у невідомому напрямку», — повідомили в поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що на перехресті у потерпілого виникла суперечка з водієм автомобіля «Volkswagen Bora». Кермувальник іномарки почав переслідувати «Daewoo Lanos» і під час руху стріляв по транспортному засобу з предмета, схожого на пістолет.

В автівці заявника на той час перебувало троє дорослих і троє дітей віком 8, 14 і 15 років. Порівнявшись із автомобілем потерпілих, зловмисник вистрілив у сторону вікон пасажирських дверей і поїхав з місця події. Внаслідок пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей справа. Внаслідок стрілянини ніхто з людей не постраждав.

«Співробітники поліції швидко встановили транспортний засіб правопорушника, маршрут його руху і місцезнаходження. Поліцейські затримали зловмисника — 22-річного буковинця в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. У нього правоохоронці вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 мм та автомобіль», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Санкція статті, яку інкримінують підозрюваному, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Фото: відділ комунікації поліції Чернівецької області

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