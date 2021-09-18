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Події

Затягнуло в насос: у Кривому Розі на комунальному підприємстві загинули троє працівників

15:47 18 вересня 2021
водоканал

У Кривому Розі під час виконання робіт загинули троє людей. Про це повідомили у місцевій поліції.

Трагедія трапилася у Довгинцевському районі. Там під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло в насос.

За інформацією місцевого ресурсу «Перший криворізький», 18 вересня загинули троє робітників водоканалу. На підприємстві створили комісію, щоб з'ясувати обставини того, що сталося.

А криворізький журналіст Олег Єрмолинських пише в Telegram, що працівники «Кривбасводоканалу» не переконалися в безпеці, не заміряли вміст газів у приміщенні і їх затягнуло в насос.

Рятувальники, що прибули на місце події, дістали тіла загиблих на поверхню.

Нагадаємо, на початку червня в Росії під Єкатеринбургом у натовп робітників місцевого підприємства в'їхав службовий автобус — загинули шестеро людей, 15 були травмовані.

Раніше під Києвом під час проведення планових робіт на водонапірній башті загинули три працівники комунального управління водного господарства.
Смертельний випадок стався і на будівництві у Кропивницькому — там загинули двоє робітників.

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