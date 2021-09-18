26.61 / 26.80 31.21 / 31.53
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вбивство у курортній Затоці: застрелений власник місцевого бару

20:25 18 вересня 2021
в Затоці

В суботу, 18 вересня, в курортній Затоці під Одесою, де недавно горіла база відпочинку, застрелили чоловіка.

В одному з барів селища слідчо-оперативна група поліції виявила 36-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями, повідомили в обласному главку поліції.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного у вбивстві. У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину — мисливську рушницю, яку направлять на експертизу.

Обставини події встановлюються.

Читайте також: Несподіваний поворот у справі про вбивство покоївки у Кам'янському: заарештований ексдепутат, відомий бізнесмен

За попередніми даними, в Затоці був застрелений власник місцевого кафе «Казка», передає УНІАН, посилаючись на джерело в поліції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Москві затримали втікача з СІЗО Олександра Мавріді, якого підозрюють у вбивстві «ковбасного короля» Володимира Маругова.

фото https://od.npu.gov.ua/

485

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Данилко

Андрій Данилко пережив трагедію, яку приховував

Тарзан і Корольова

«Тато доньки — не Сергій Глушко»: Наташа Корольова шокувала розповіддю про позашлюбну дитину

Анастасія Приходько

«Принцеси не пукають трояндами»: Настю Приходько розлютили одкровення Саші Пустовіт

Микита Пресняков

Алла Пугачова проігнорувала дебют онука в театрі, а Христина Орбакайте вибігла до сцени з квітами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.