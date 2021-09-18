Вбивство у курортній Затоці: застрелений власник місцевого бару

В суботу, 18 вересня, в курортній Затоці під Одесою, де недавно горіла база відпочинку, застрелили чоловіка.

В одному з барів селища слідчо-оперативна група поліції виявила 36-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями, повідомили в обласному главку поліції.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного у вбивстві. У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину — мисливську рушницю, яку направлять на експертизу.

Обставини події встановлюються.

За попередніми даними, в Затоці був застрелений власник місцевого кафе «Казка», передає УНІАН, посилаючись на джерело в поліції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Москві затримали втікача з СІЗО Олександра Мавріді, якого підозрюють у вбивстві «ковбасного короля» Володимира Маругова.

фото https://od.npu.gov.ua/

485

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter