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Події

Пасажирка опинилася у багажнику: під Києвом у смертельній ДТП загинули троє людей

22:53 18 вересня 2021
ДТП

У суботу, 18 вересня, біля села Дрозди Київської області в ДТП загинули три людини, повідомили в поліції.

Аварія трапилася на трасі біля виїзду з міста Біла Церква. 72-річний водій автомобіля Cherry Amulet не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Удар був настільки сильним, що одна з пасажирок опинилася у багажному відділенні автомобіля. Жінка загинула на місці.

Загинули також 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш.

Нагадаємо, днями в Польщі в ДТП потрапили українці. Мікроавтобус Volkswagen з громадянами України зіткнувся з фурою MAN. Три людини, які їхали у мікроавтобусі, загинули на місці, четверта померла у лікарні.





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