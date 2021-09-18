Пасажирка опинилася у багажнику: під Києвом у смертельній ДТП загинули троє людей
У суботу, 18 вересня, біля села Дрозди Київської області в ДТП загинули три людини, повідомили в поліції.
Аварія трапилася на трасі біля виїзду з міста Біла Церква. 72-річний водій автомобіля Cherry Amulet не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом.
Удар був настільки сильним, що одна з пасажирок опинилася у багажному відділенні автомобіля. Жінка загинула на місці.
Загинули також 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш.
Нагадаємо, днями в Польщі в ДТП потрапили українці. Мікроавтобус Volkswagen з громадянами України зіткнувся з фурою MAN. Три людини, які їхали у мікроавтобусі, загинули на місці, четверта померла у лікарні.
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