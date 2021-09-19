Повернулася з потойбіччя: на Волині жінка прийшла додому через 4 місяці після свого похорону

На Волині сталася дивна історія — жінка, яку «поховали» чотири місяці тому, повернулася додому. Про це пише «Сегодня».



Історія почалася з того, що в одній сільській родині пішла з дому у невідомому напрямку й пропала мати. Шукали жінку, яка страждала психічним розладом, всім селом, але безрезультатно. Подзвонили у поліцію. Там повідомили, що на місцевому звалищі виявили тіло. Знайдений труп жінки і по росту, і по одягу, був схожий на зниклу Валентину. Тому родичі поховали її як свою.

Але через чотири місяці з місцевої психіатричної лікарні зателефонували і сказали, що у них зараз лікується Валентина Рижко. Привезла її швидка з вулиці. Хвора не могла розповісти медикам нічого про себе.

Пізніше пацієнтка пригадала, що у неї є син і невістка, мати і брат.

Зараз жінка відчуває себе добре, живе з матір'ю. Але у неї немає ніяких документів — офіційно її вже немає в живих.



Зараз в поліції поновили справу про смерть жінки, яку поховали замість Валентини. Експерти провели ексгумацію тіла та взяли біологічні зразки, які порівняють з даними бази зниклих безвісти.



На могилі Валентини рідні зняли табличку з її ім'ям. Сім'я звернулася до райсуду, щоб відновити документи Валентини. Запис про її смерть анулювали. Жінка скоро повинна отримати новий паспорт.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як у Богодухівській центральній районній лікарні на Харківщині переплутали небіжчиків — родичам чоловіка видали тіло невідомої жінки. Помилку виявили у день поховання.

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