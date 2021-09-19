Не щастить у коханні? Українець вирішив пограти в «російську рулетку» — і програв

Всупереч пісні з популярного фільму про те, що якщо «не щастить у смерті», то, можливо, «пощастить у коханні», українець, схоже, вирішив довести зворотнє: з невідомих причин він зіграв в «російську рулетку» сам з собою, що закінчилося для нього лікарнею. Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як відомо, за правилами «російської рулетки» гравець залишає в барабані револьвера один патрон і обертає барабан так, щоб втратити прихильність патрона. Далі гравці по черзі приставляють револьвер до скроні і натискають на курок. На щастя, 42-річний харків'янин в стані хмільного сп'яніння зіграв в незвичайну гру з пневматичним пістолетом, завдяки чому вижив.

Але результатом «гри» стало поранення правої скроні. Медики «швидкої», які приїхали на місце події, надали чоловікові першу допомогу, а згодом потерпілого ушпиталили в нейрохірургічне відділення лікарні.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому в Саратовській області Росії сталася трагедія з трирічним хлопчиком, який під час гри вистрілив собі в обличчя світлошумовими кулями.

Фото: КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

380

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter