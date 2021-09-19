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Події

Намагалися влаштувати самосуд: у Мелітополі водій в'їхав в гостей весілля та хотів втекти з місця злочину

13:55 19 вересня 2021
ДТП

У суботу, 18 вересня, в Мелітополі Запорізької області сталася ДТП, в якій травмувалися троє людей, повідомили в обласному главку поліції.

Аварія трапилася у центрі міста на вулиці Героїв України біля ресторану «Крим», де в той момент відзначали два весілля, передає «РІА Мелітополь».

Автомобіль ВАЗ-21061 з'їхав з дороги на тротуар і скоїв наїзд на трьох людей. Попередньо відомо, що потерпілі, серед яких і мати нареченої, отримали переломи. Всіх постраждалих доставили у лікарню на швидкій.

Повідомляється, що 23-річний водій та один з пасажирів легковика намагалися втекти, але їх затримали очевидці. Останні хотіли влаштувати самосуд, у відповідь на що водій став розпилювати в сторону людей газ з балончика.

В поліції підтвердили, що свідки аварії затримали водія, який намагався сховатися. Перевірка драгером та повторний аналіз, проведений у лікарні, показали, що чоловік був тверезий.

Нагадаємо, 18 вересня смертельна ДТП сталася біля села Дрозди Київської області, в результаті якої загинули троє людей.

Днями в Польщі у ДТП потрапили українці — чотири людини загинули.

Фото https://ria-m.tv/, https://zp.npu.gov.ua/

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