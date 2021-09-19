П'яний конфлікт обернувся вбивством: в Києві жінці завдали смертельне поранення на дитячому майданчику

Після того, як в столиці вбили жінку на Оболоні, в Києві відбулося ще одне гучне вбивство. Так, вранці 19 вересня на Борщагівці (Святошинський район) сталося вбивство у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Гната Юри. Конфлікт, що переріс у різанину, почався з розпиття алкогольних напоїв, повідомляє Telegram-канал «Вартові еспресо».

Компанія зібралася на спортивно-ігровому майданчику біля будинку. Між знайомими почалася сварка. Хтось із групи людей дістав ніж і завдав жінці декілька ножових поранень, від яких вона померла на місці.

Поліцейським вдалося затримати чоловіка, який може бути причетний до вбивства. Решту учасників подій зараз розшукують.

Як писали «ФАКТИ», влітку в Парку партизанської слави знайшли мертвою молоду дівчину.

Фото: Telegram-канал «Вартові Еспресо»

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