Після вакцинації від коронавірусу: на Київщині помер 19-річний студент

У Бучі Київської області помер 19-річний студент Українського гуманітарного інституту. Третьокурсник факультету філології Володимир Сало вдень 13 вересня зробив щеплення від коронавірусу, а ввечері у юнака розвинувся набряк легенів. Бригада «швидкої» близько години проводила реанімаційні заходи, але потім констатувала смерть. Про це повідомила адміністрація вузу.

Згідно з попереднім висновком, причиною смерті стали серцево-легенева недостатність, набряк легенів і гостра коронарна недостатність. Остаточну причину назвуть приблизно через місяць після завершення експертиз.

Однокурсники згадують, що 13 вересня о 14:30 Володимир зробив щеплення від коронавірусу, до вечора почувався добре, але потім піднялася температура, почалися судоми, а в 20.35 зупинилося серце. Ні медпрацівники при інституті, ні «швидка» не змогли повернути юнака до життя.

У виші відбулося прощання з 19-річним Володимиром

Володимира поховали 16 вересня в його рідному селі Добросин Львівської області. У юнака залишилися батьки, а також четверо братів і сестер.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я ведуть облік несприятливих подій після імунізації. А імунолог Олег Назар визнає, що ніхто не знає, якими будуть віддалені наслідки щеплень. «Будь-яка вакцина може спровокувати аутоімунні або алергічні реакції або посилити наявні», — пояснює лікар.

Фото ugi.edu.ua

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