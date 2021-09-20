Зупинилося серце під час уроку: в Запоріжжі помер 14-річний школяр

Восьмикласник із Запоріжжя, у якого на початку вересня прямо на уроці сталася клінічна смерть, помер в обласній лікарні. Про це повідомила мати хлопчика у Facebook.

Надзвичайна подія на уроці історії в гімназії № 8 Запоріжжя сталася 3 вересня. 14-річний підліток, у якого раніше вже були проблеми з серцем, поскаржився на нездужання і тут же знепритомнів. Інженер з охорони праці та шкільна медсестра реанімували хлопчика до приїзду «швидкої». Коли прибула медбригада, підлітка відвезли в дитячу обласну лікарню.

Після зупинки серця і клінічної смерті стан юного пацієнта оцінювався як стабільно важкий, і лікарі були дуже обережні у прогнозах. 19 вересня стало відомо, що серце хлопчика не витримало — підліток помер. Прощання призначене на 22 вересня.

Нагадаємо, в Запоріжжі це вже не перший випадок, коли у підлітка в школі настає клінічна смерть. У січні схожий інцидент трапився з 17-річним учнем, але його вдалося повернути до життя.

фото https://ua.depositphotos.com/

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