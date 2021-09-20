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Події

Український воїн поранений на Донбасі: що відомо

9:07 20 вересня 2021
армія

На Донбасі в районі операції Об'єднаних сил 19 вересня був поранений український військовий. Про це повідомив прес-центр ООС.

Уже відомо, що ворожий безпілотник-квадрокоптер скинув ВОГ-17 в районі Талаківки. Військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкові поранення. Була надана невідкладна домедична допомога. Зараз воїн в госпіталі в задовільному стані.

Командування ООС зазначає, що інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла. Збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню. Біля Новозванівки ворог застосував станкові протитанкові гранатомети і міномети калібру 82 мм. Біля Майорська відкривався вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Луганського і Новолуганського були прицільні ворожі обстріли із СПГ і великокаліберних кулеметів, а в районі Орєхово — з АСГ і стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше сценарій із застосуванням безпілотників ворог випробував в районі Золотого-4. Безпілотний літальний апарат скинув постріли ВОГ-17, і був поранений український військовий.

Фото ministry_of_defense_ua/Instagram

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