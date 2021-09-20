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Події

У Чугуєві всю ніч гасили масштабну пожежу в школі: фото і відео

10:10 20 вересня 2021
пожежа

У місті Чугуєві Харківської області учням школи № 2 доведеться вчитися дистанційно. Минулої ночі в навчальному закладі вирувала пожежа. Згорів дах школи і частково перекриття, вигоріли приміщення на другому поверсі школи. Будівлі потрібен масштабний ремонт, повідомляє ДСНС.

Вже встановлено, що епіцентром пожежі став спортзал. За попередніми даними, пожежа виникла через коротке замикання в електромережі. Вогонь перекинувся на дерев'яний дах, а звідти швидко поширився школою. До моменту прибуття вогнеборців у полум'ї були 500 квадратних метрів двоповерхової будівлі.

пожар
Пожежу гасили 11 годин

Повідомлення про надзвичайну подію пожежники отримали о 19 годині, локалізували полум'я через три години, але повністю впоралися з вогнем тільки на ранок — близько 6.30. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, в Києві перед початком навчального року горів коледж. Джерело вогню знаходилося в одній з класних кімнат.

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