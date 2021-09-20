Суд заарештував колишнього міліцейського начальника, якого звинувачують у вбивстві євромайданівців у 2014 році

У Херсонській області затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Києві, якого підозрюють в організації терористичного акту і вбивстві учасників Революції гідності. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними УНН, мова йде про Юрія Спаських, якого вже відправляли під нічний домашній арешт в 2018 році .

За даними слідства, в лютому 2014 року підозрюваний, з метою перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України організував терористичний акт і вбивство мітингувальників. Тоді 3 людини були вбиті, 14 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, а ще 59 осіб — ушкодження середньої тяжкості.

Прокуратура інкримінувала колишньому правоохоронці виконання явно злочинного наказу, терористичного акту, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисні вбивства і закінчені замахи на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади і службових повноважень працівником правоохоронного органу.

За даними ЗМІ, Печерський районний суд Києва вже відправив підозрюваного під варту.

Нагадаємо, в червні в Черкасах заочно засудили колишнього командира «Беркута» з Луганська, який відзначився особливою жорстокістю проти майданівців в 2014 році, визнавши його винним за двома статтями Кримінального кодексу: перевищення влади і перешкоджання діяльності журналістів. Чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі і до заборони протягом 3 років обіймати посади в правоохоронних органах.

Фото Facebook / Адвокатська дорадча група

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