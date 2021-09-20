На Дніпропетровщині троє фермерів тримали в рабстві 60 осіб

У Дніпропетровській області, де в Магдалинівському районі виявили незаконний «трудовий табір», викрили чергових «рабовласників», що утримували в неволі 60 осіб, і змушували їх працювати безкоштовно на фермерських полях.

Як встановили в поліції, «рабів» вербували у всіх областях України для роботи на сільськогосподарських угіддях, обіцяючи їм гідну оплату за обробку полів і збір овочів. Однак насправді людей селили в бараки і виплачували тільки частину обіцяних грошей.

У власності трьох фермерів 64, 50 і 40 років, яких підозрюють в організації злочинної діяльності, знаходилося 500 га землі в Петриківському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області.

У затриманих вилучили зброю, патрони, паспорта їх працівників, банківські картки, гроші і три автомобілі. Ще двох осіб, причетних до торгівлі людьми, поки розшукують.

Нагадаємо, на початку вересня київські копи звільнили з трудового рабства 120 чоловік.

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