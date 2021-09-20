Тортурами вибивали гроші: на Дніпропетровщині викрили банду копів

Територіальне управління Держбюро розслідувань в Полтаві викрило організовану злочинну групу, яка протягом року орудувала на Дніпропетровщині. Очолював злочинне угруповання оперуповноважений одного із районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області, який залучив до «роботи» ще четверо колег. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Під час розслідування оперативники ДБР зафіксували випадки, коли для покращення власної статистики поліцейські застосовували силу до затриманих, аби ті зізнавались у злочинах, яких не скоювали. Для цього затриманих доставляли до управління поліції і там «вибивали» з них кошти, залякуючи кримінальною відповідальністю, і нерідко застосовуючи фізичне насилля.

Якщо ж у затриманих із собою не було потрібної суми, їх змушували телефонувати рідним або друзям, щоб позичити гроші. Також пропонували оформити швидкий кредит в інтернет-мережі. Затриманих відпускали лише тоді, коли отримували потрібні суми.

В одному з епізодів затриманому чоловіку одягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували розправою, якщо той не сплатить 30 тис. гривень.

Нині п’ятьох поліцейських підозрюють у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, а також у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали членів особливо небезпечного злочинного угрупування «Сенсея», одним з організаторів якого був колишній співробітник СБУ.

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