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Події

Мікроавтобус з жителями окупованої Горлівки розбився в Росії: є загиблі

14:05 21 вересня 2021
На місці ДТП

Увечері в понеділок, 20 вересня, в РФ в районі Новошахтинська в ДТП зіткнулися фура та мікроавтобус, пасажирами якого були жителі окупованого Росією міста Горлівка. Про це повідомляє znamenka.info.

На місце події прибули служби екстреного реагування. Встановлено, що в мікроавтобусі, який їхав з окупованої Горлівки в Білгород, у момент аварії було 2 водія та 17 пасажирів. Двоє пасажирів загинули на місці. Четверо — отримали травми і були госпіталізовані, пізніше один з них помер у лікарні.

На місці події

Раніше повідомлялося, що в районі окупованого Луганська в ДТП загинув ватажок терористичного формування «Привид» Олексій Марков — він був російським найманцем, який у 2014 році приїхав на Донбас з Омська. Нагадаємо, аварія на шахті «Червоний партизан» в окупованій частині Луганської області забрала життя дев'яти гірників.

Фото: znamenka.info

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