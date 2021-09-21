Малюк ледь не задихнувся: в Дніпрі однорічна дитина проковтнула металевий болт

У Дніпрі, де раніше у великому ДТП постраждали двоє дітей, маленька дитина проковтнула сталевий болт і мало не загинула. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.Ранок.

Хлопчик грався вдома та проковтнув болт, після чого раптом почав задихатися — у нього сильно набрякла гортань. Дістати предмет не вдалося ні матері, ні лікарям швидкої допомоги, ні реаніматологам.

«Шуруп заблокував вхід в гортань, і у дитини почалася сильна асфіксія. Вона не могла дихати. Якби мама проштовхнула шуруп всередину, він потрапив би в легені або в бронхи. Треба було шуруп тільки витягати. На побутовому рівні це зробити було неможливо», — розповів завідувач отоларингологічним відділенням Ігор Березнюк.

Лікарям довелося зробити розріз на шиї дитини та вставити трубки, щоб дати доступ до кисню. Потім вони витягли болт довжиною чотири сантиметри. Хлопчик два тижні був у реанімації та ще тиждень — під наглядом медиків.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області маленька дитина проковтнула гайку, але все завершилося благополучно.

Фото: скріншот

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