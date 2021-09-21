Зарубав сокирою та кинув тіло на вулиці: під Одесою чоловік жорстоко вбив односельчанку
В селі Надєждівка Болградського району Одеської області вбили 67-річну жінку. Про це повідомили в обласному главку поліції.
Тіло з рубаними ранами на вулиці виявили односельці та повідомили в поліцію.
Копи протягом декількох годин встановили та затримали раніше судимого за аналогічний злочин 45-річного односельця вбитої.
У поліції є речові докази, що підтверджують його причетність до злочину.
Підозрюваному загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, днями в Києві відбулося гучне вбивство. Сварка, яка почалася між знайомими, закінчилася смертю жінки. Їй нанесли кілька ножових поранень, від яких вона померла на місці.
Перед цим у столиці теж вбили жінку, яка приїжджала до Києва на підробітки й жила у наметі на Оболоні.
фото https://od.npu.gov.ua/72
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