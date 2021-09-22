Всі написали повідомлення президенту: Арахамія про замах на Шефіра

У середу, 22 вересня, під Києвом невідомі розстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра й важко поранили його водія. За словами глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, який поспілкувався з першим помічником, Сергій Шефір здоровий. До цього загроз йому не надходило.

Народні депутати повідомили про напад президенту Зеленському, який зараз перебуває у США.

«У США зараз глибока ніч, ми все написали президенту повідомлення. Як тільки він прокинеться, відразу дізнається», — так Арахамія відповів на запитання журналіста «Апострофа» про те, чи знає про те, що сталося, Зеленський.

Чому Шефір не поїхав в США разом із Зеленським, главі монобільшості невідомо.

За словами Арахамії, незрозуміло, в кого цілив стрілок, але потрапив він у водія Шефіра. Найближчим часом буде відео з місця обстрілу, оскільки на виїзді з Лісників встановлено багато камер. А виїхати звідти можна лише двома трасами.

Нагадаємо, автомобіль Сергія Шефіра розстріляли сьогодні вранці поблизу села Лісники, коли чиновник їхав на роботу. Стріляли з автомата.

У водія Шефіра потрапило три кулі. Зараз він перебуває у реанімації у важкому стані.

В Офісі президента прокоментували замах на Шефіра.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні Зеленський повинен виступити на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

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