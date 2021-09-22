Водія Шефіра прооперували: що відомо про стан потерпілого

Олександр Іванько, водій помічника президента України Сергія Шефіра, на якого скоєно замах, знаходиться в стабільному стані, загрози для життя немає. Про це повідомляє РБК-Україна.

«Пацієнт Олександр Іванько був доставлений швидкою допомогою… Я можу сказати тільки одне — медична допомога йому була надана в повному обсязі, стан його стабільний, загрози для життя немає. Він знаходиться в одному з відділень інтенсивної терапії», — сказав головний лікар «Феофанії» Ігор Семенов.

Він зазначив, що поранення були в ногу, пацієнт перебував у свідомості, операція пройшла без ускладнень.



Глава Нацполіціі Ігор Клименко повідомив на брифінгу, що Олександр Іванько після поранення проїхав ще 5 км на спущеному колесі до найближчої парковки, де зупинився та викликав швидку допомогу. Потім Іванько показав слідчим місце, звідки робилися постріли.

Нагадаємо, в МВС назвали основні версії замаху на Сергія Шефіра. При цьому експерти звертають увагу на цілий ряд дивацтв, які присутні в цій справі.

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