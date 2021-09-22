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Події

Вбивство бізнесмена в Черкасах: з'явилося відео з місця події

22:47 22 вересня 2021
Вбивство бізнесмена в Черкасах: з&#39;явилося відео з місця події

У середу, 22 вересня, в Черкасах сталася стрілянина в кафе по вулиці Байди Вишневецького, в результаті якої смертельно поранили одного з відвідувачів.

Зловмисники втекли з місця події на легковику, транспорт знайшли спаленим на виїзді з міста. Проте, стало відомо, що момент злочину потрапив на камеру відеоспостереження. У кадрі зловмисник в чорному одязі і балаклаві вибігає на вулицю, де розташована кав'ярня, зі зброєю в руках.

Він пригрозив компанії чоловіків, що знаходилися поряд з закладом, ті розступилися, піднявши руки вгору, а злочинець увірвався всередину приміщення.

Правоохоронці оголосили план з перехоплення зловмисників. За словами свідків, нападників було щонайменше троє. Всі були одягнені в одяг темного кольору і з написами «СБУ».

За даними ЗМІ, убитим виявився місцевий «кримінальний авторитет» Михайло Козлов. Чоловіка неодноразово судили за тяжкі злочини, в тому числі вимагання.

У поліції відкрили кримінальне провадження по п. 11, п. 12 частини 2 статті 115 («Умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, в кінці серпня у Львові двоє невідомих розстріляли таксиста, а в Запоріжжі під час стрілянини у кафе були поранені п'ятеро людей.

Фото поліції

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