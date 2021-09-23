Загострення на Донбасі: бойовики 12 раз обстріляли українські позиції, є поранені

На Донбасі в районі операції Об'єднаних сил нове загострення. За добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів, в тому числі двічі з заборонених мінометів 120 мм. Двох українських військових поранено. Про це повідомив прес-центр ООС.

Військовослужбовці ООС зараз у госпіталі. Стан здоров'я воїнів лікарі називають задовільним.

За добу 22 вересня ворог використовував великокаліберні кулемети в напрямку Світлодарська. Біля Павлополя і Водяного застосовувалися гранатомети і стрілецька зброя. Біля Новотошківського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів, біля Причепилівки — з мінометів калібру 120 мм.

Також ворог продовжує використовувати тактику скидання боєприпасів з безпілотника. На Приазов'ї двічі біля Паволполя і один раз біля Водяного з безпілотників скидалися осколкові гранатометні вистріли ВОГ-17.

Нагадаємо, командування ООС вже не в перший раз звертає увагу, що зростає інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, а ворог все активніше застосовує безпілотники.

Фото ministryofdefenceua/flickr

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