Одразу три жінки: що відомо про загадкову загибель родини на Житомирщині

У Коростені Житомирської області при загадкових обставинах померли три жінки — 53-річна мешканка міста, її молодша сестра 48 років і їхня матір 77 років. Як повідомила поліція області, обставини смерті вказують на отруєння, слідчі шукають у квартирі токсин.

19 вересня жителька Коростеня, перебуваючи не вдома, раптом відчула погіршення стану здоров'я і померла ще до прибуття «швидкої». Коли син померлої приїхав організовувати похорон, то виявив, що потрапити в квартиру не може. Двері довелося зламувати за допомогою рятувальників. У квартирі виявлено тіла ще двох родичок.

Поліція не знайшла слідів того, що в квартиру заходив хтось чужий. Є версія, що вбити жінок міг грибний токсин (в квартирі виявлено посуд з грибами) або ж самогон, який також знайшли в квартирі. Призначено судмедекспертизу.

Поліцію дуже зацікавили гриби, знайдені в квартирі

Нагадаємо, в Україні з початку грибного сезону вже є смертельні випадки: отруїлися діти у Вінницькій області та 9-річний хлопчик в Дніпрі.

Фото zhytomyr. police / Facebook

781

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter