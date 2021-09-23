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Події

Главу SaveФОП Доротича затримала поліція

10:01 23 вересня 2021
Доротич

У Києві на акції фізосіб-підприємців під Верховною Радою затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича. ФОПи зібралися під Радою, щоб вимагати від депутатів проголосувати за скасування обов'язкових касових апаратів і нових правил для підприємців- «спрощенців». Акції ФОП ведуться вже другий рік, але поки Рада не йде на поступки.

Організатори акції SaveФОП ще напередодні скаржилися на протистояння їхньому мирному мітингу. Спочатку всіх потенційних учасників попросили взяти з собою довідку підприємця, щоб відповідати на претензії з боку поліції (ходили чутки, що ФОПів можуть визнати завезеними з регіонів «тітушками» і затримати до з'ясування особи). Вранці 23 вересня ФОПи хотіли встановити під Радою сцену і обладнання, але виявилося, що майданчик вже зарезервований під інший захід.

Нагадаємо, законопроекти щодо касових апаратів і нової системи підрахунку доходів підприємців-«спрощенців» будуть розглядатися на вечірньому засіданні Верховної Ради. Раніше підприємцям пообіцяли, що обов'язковий перехід на касові апарати відкладуть до 2022 року.

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