Замах на Шефіра: спеціальні кулі, версії МВС, аналіз експертів та зміна планів Зеленського

У справі про замах на Сергія Шефіра, першого помічника президента Зеленського, спливли цікаві деталі. МВС звернуло увагу на дивні патрони, що застосовувалися стрілком. Такі боєприпаси не випускаються в Україні. Фотографії куль, витягнутих зі стегна постраждалого водія, наводить голова МВС Денис Монастирський.



Перший заступник голови МВС Євген Єнін в ефірі «Україна 24» заявив, що стрілянина велася специфічними патронами калібру 7,62 виробництва Угорщини. Зараз поліція намагається з'ясувати, як боєприпаси потрапили в Україну, але, можливо, виявиться, що слід тупиковий, і завезли патрони контрабандою.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко уточнив, що патрони калібру 7,62 на 39 мм були гібридними: з угорською гільзою, а сам патрон заново збирали в Німеччині: «Купували старі угорські патрони, міняли порох, заново маркували як цивільний боєприпас, заново вставляли кулю».

Відповідаючи скептикам, котрі сумніваються в прицільній стрільбі, Шевченко проводить паралелі зі вбивством Аміни Окуевой. Стрільба такими боєприпасами по автомобілю з лісового масиву може бути фатальною, хоча, звичайно, смертельний результат не гарантований.

Поліція встановила місце засідки стрілка, знайшла там зламані гілки (можливо, злочинець зачищав собі сектор обстрілу), допитала свідків-грибників і пасажирів авто, що їхало за машиною Шефіра.

Колишній в. о. міністра внутрішніх справ генерал Михайло Корнієнко в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» звернув увагу на дивні обставини в розслідуванні справи: поліція чомусь не кинула всі сили на пошуки автомобіля, на якому приїхав кілер. Є питання і до вибору об'єкта замаху. Також неясно, навіщо стрілок чекав, поки Шефір сяде в машину і виїде на трасу.

Раніше в МВС згадували про три можливі мотиви замаху: державна діяльність Шефіра, тиск на перших осіб держави і дестабілізація політичної ситуації в Україні, в тому числі за участю іноземних спецслужб. Генпрокурор Ірина Венедиктова залишила дві версії: держдіяльність Шефіра і спробу дестабілізувати обстановку в Україні. Сам Шефір вважає, що причина не в його роботі, а в спробах залякати керівництво країни. Справа передається до Головного слідчого управління МВС.

Поки не ясно, як змінить подія плани президента Володимира Зеленського, який перебуває з робочим візитом у США. Спочатку президент обіцяв якнайшвидше повернутися в Україну, потім заявив телеканалу «Дім», що не змінюватиме графік.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що візит Зеленського все ж буде скорочений, але президент після виступу на Генасамблеї ООН встигне зустрітися з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники під Києвом був обстріляний автомобіль Сергія Шефіра. Поранено водія, в нього влучило три кулі. Постраждалого прооперували, загрози для життя немає.

Фото Антон Геращенко / Facebook

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