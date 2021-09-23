«Думала, дах падає»: в Україні зранку стався «помірний землетрус»

У Тернопільській області вранці 23 вересня зафіксовано землетрус. Підземні поштовхи о 6:18 були помірними — слабшими, ніж відлуння стихійних явищ у зоні Вранча. Сила поштовхів оцінюється в 4,4 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Епіцентр землетрусу знаходився в Чортківському районі на глибині 6 кілометрів. Рятувальники кажуть, що найсильніше відчували підземні поштовхи в передмістях Чорткова, а також в обласному центрі та Тернопільському районі.

Найбільше дісталося Чортківського району

Про негативні наслідки землетрусу, про руйнування або постраждалих не повідомлялося, хоча при помірних підземних поштовхах можуть рухатися меблі в будівлях, гойдаються люстри, зміщуються картини на стінах.

У тернопільських групах в соцмережах користувачі описують землетрус, як ніби поруч з будинком проїхав товарний поїзд або як нібито дах будинку захитався.

За інформацією від Головного центру спеціального контролю, що займається землетрусами, сигнали про підземні поштовхи надходили з сіл, розташованих за 200 км від епіцентру. Землетрус відчували в Чернівецькій, Вінницькій, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Землетруси в Україні більше характерні для Карпат і Одеської області, але в Тернопільському регіоні теж траплялися підземні поштовхи. В районі Микулинців 18 років тому (3.01.2002) зафіксовано землетрус магнітудою 4,3.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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