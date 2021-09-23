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Протест «ФОПів» під ВР: сутички між протестувальниками та правоохоронцями, є постраждалі (фото)

16:14 23 вересня 2021
Протест

У четвер, 23 вересня, в Києві біля Верховної Ради на акції фізосіб-підприємців, де ще вранці затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича, сталися сутички з правоохоронцями. Про це повідомляє 24 канал.

ФОПи вимагають від депутатів проголосувати за скасування нових правил для підприємців-«спрощенців» і обов'язкових касових апаратів. Протестуючі спробували прорватися через кордон правоохоронців, щоб перекрити дорогу з боку вулиць Шовковична та Михайла Грушевського. Але поліцейські відтіснили їх.

під Радою

сутичка

постраждала

Одна з жінок отримала травму ноги — її госпіталізували.

Вранці ФОПи хотіли встановити під Радою сцену та обладнання, але з'ясувалося, що цей майданчик зарезервований під інший захід.

Раніше повідомлялося, що колишні акції ФОПів також супроводжувалися зіткненнями з поліцією.

Фото: «Апостроф»

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