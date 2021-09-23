Банда, якою керували з Київського СІЗО, викрала дитину депутата

СБУ затримала злочинну групу, яка викрала доньку депутата Полтавської обласної ради і вимагала за її звільнення 470 тисяч доларів.

Як інформує прес-центр спецслужби, організатором схеми виявився обвинувачений у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю, який нині перебуває в Лук'янівському СІЗО Києва.

Він підшукав виконавця злочину через «Даркнет» і пообіцяв винагороду в розмірі 100 тисяч доларів.

Викуп за дочку депутата повинні були перерахувати на електронний гаманець в біткоінах.

З метою конспірації викрадачі спілкувалися між собою і з батьками дівчини виключно через Telegram або «Даркнет», але їх все-одно вирахували.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 189 («Вимагання») і частини 2 статті 146 («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини») КК України. Їм вже обрали запобіжний захід, а правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цього правопорушення.

Нагадаємо, в серпні в Києві затримали поліцейських, які викрали чоловіка і вимагали у нього 10 тисяч доларів.

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