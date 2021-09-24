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Події

Замах на Шефіра: Геращенко розповів, чому кілер стріляв у водія

8:31 24 вересня 2021
Антон Геращенко

Слідство встановило, що при замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра кілер стріляв по водієві з метою зупинити автомобіль. Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив в ефірі передачі «Право на владу».

«Завданням вбивці було в першу чергу потрапити в водія. Він втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається в дерево. Після цього кілер може безкарно вбити всіх, хто там знаходиться. Тому перші постріли були в передню частину автомобіля», — сказав Геращенко.

За його словами, слідчі встановили місце, з якого велася стрілянина по автомобілю Шефіра. Воно знаходиться біля будинку помічника президента.

«Після того, як перші кулі потрапили в автомобіль, водій натиснув на гальмо, але Шефір крикнув водієві „гони“. Машина рвонула вперед, тому інші кулі потрапили вже їй в бік», — пояснив радник міністра внутрішніх справ Геращенко.

Раніше свою версію замаху на Шефіра озвучив президент Зеленський. Нагадаємо, пораненого при стрільбі водія вже прооперували в «Феофанії» .

Фото Антона Геращенко з соціальних мереж

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