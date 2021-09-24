На Житомирщині розслідують загадкову смерть сім'ї учасника шоу «Голос країни»

У місті Коростень, Житомирська область, отруїлася грибами вся сім'я учасника «Голосу країни» Богдана Мухи — померли мама, бабуся і тітка артиста.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею («Умисне вбивство»), оскільки з'явилися дані, що грибами сім'ю пригостив їх знайомий, який поки не ідентифікований.

Під час огляду приміщення, де були знайдені тіла двох жінок, правоохоронці виявили посуд з грибами і якусь випивку.

«На експертизу направлено залишки продуктів, які ймовірно вживали ці люди. Це залишки грибів і рідина з запахом алкоголю в пластикових пляшках», — сказала в коментарі ТСН прес-секретар Коростецкого районного управління поліції Діана Бобровник.

Сам Богдан не розуміє, чому ніхто з трьох дорослих жінок при перших симптомах отруєння не викликав швидку. Це тим більше дивно, що найстарша з померлих — медик.

28-річному співакові залишалося тільки поховати рідних і залишити в мережі останні слова для матері в своєму Instagram.

«Ти показала мені, що насправді важливо, і на скільки я у своїх справах, в саморозвитку, в амбіціях, в музиці забув про головні і прості речі. Переосмислення», — написав Богдан.

Нагадаємо, на початку вересня у Вінницькій області від отруєння грибами або отруйними ягодами померли дві сестри — 4-річна і 13-річна. Госпіталізувати довелося і їх 12-річного брата.

806

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter