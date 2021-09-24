Мешканку Львівщини засудили до довічного ув'язнення за потрійне вбивство

На Львівщині суд засудив до вищої міри — довічного ув'язнення — 53-річну жінку, визнану винною в потрійному вбивстві. Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, страшний злочин було скоєно в 2015 році в одному з населених пунктів колишнього Сокальського району.

У нещасливий день в грудні 2015 року підсудна розпивала алкогольні напої з 28-річною знайомою в її будинку. На поведінку дорослих відреагувала 8-річна дочка господині, яка дорікнула засуджену в зловживанні алкоголем. Розлючена жінка вдарила її масляним обігрівачем, і травма виявилася смертельною.

Коли ж в будинок повернулася мати дівчинки, гостя вбила і її.

На наступний ранок вона вчинила ще одне вбивство — «ліквідувала» несподіваного свідка свого злочину — 70-річну сусідку покійних. Вона була вбита цеглою.

Нагадаємо, раніше в Житомирі було скоєно подвійне вбивство — молодик пограбував і вбив жінку і її маленьку дитину.

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