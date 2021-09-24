На Івано-Франківщині вагітна жінка з COVID-19 відмовлялася від госпіталізації: дитина померла відразу після народження

У пологовому будинку міста Коломия на Прикарпатті померла новонароджена дівчинка, у якої діагностували вроджену пневмонію. Як виявилося, 26-річна мама дитини була інфікована COVID-19, і після діагностування захворювання її направили в обласний перинатальний центр.

Однак від госпіталізації жінка відмовилася і намагалася лікуватися вдома.

Повторний ПЛР-тест вона здала в приватній лабораторії, і на підставі негативного результату її госпіталізували в пологовий будинок в Коломиї, де дитина з'явилася на світ. За словами директора обласного центру контролю і профілактики захворювань Руслана Савчука в коментарі місцевому виданню, вже після народження стан дівчинки різко погіршився, і її були змушені перевести в реанімацію, де підключили до апарату ШВЛ. Проте малятко померло, а посмертний аналіз показав його інфікування COVID-19.

Нагадаємо, минулої весни на Харківщині померло відразу кілька породіль з COVID-19.

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