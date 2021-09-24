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Події

Вистрибнув у вікно на третьому поверсі: в дитячій лікарні під Києвом невідомий вдарив медсестру величезним ножем і втік

18:53 24 вересня 2021
ілюстративне фото

У Броварах, де нещодавно сталася пожежа в житловому будинку, невідомий порізав медсестру центру «Дитяча лікарня». Як повідомило видання «Трибуна-Бровари», медсестри звернули увагу на 30−35-річного чоловіка, який бродив по коридору інфекційного відділення.

На питання, що він тут робить, чоловік відповів, що знаходиться в лікарні разом зі своєю дитиною.

Однак йому не повірили і перевірили всі палати. Так стало відомо, що незнайомець сказав неправду, а коли він зрозумів, що його запідозрили, спробував втекти з відділення, застосувавши холодну зброю — півметровий ніж. Поранивши медсестру, він відкрив вікно і вистрибнув з третього поверху соматичного корпусу.

Скрін з камери відеоспостереження

Охорона лікарні так і не змогла його затримати.

Нагадаємо, ще навесні в Раді ініціювали посилення кримінальної відповідальності за насильство по відношенню до медиків .

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