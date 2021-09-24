Неодноразово ґвалтував малолітню доньку: суд залишив без змін вирок жителю Чернігівської області

Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Чернігівщини, якого визнали винним у неодноразовому згвалтуванні власної малолітньої дочки.

Як повідомив Офіс Генеральної прокуратури, чоловік був засуджений судом першої інстанції в частині 4 статті 152 Кримінального кодексу в грудні 2020 року. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Це рішення було підтверджено Чернігівським апеляційним судом, але адвокати подали касаційну скаргу до Верховного суду.

Нагадаємо, влітку в Росії затримали збоченця, який протягом півтора років ґвалтував 9-річну падчерку.

Фото Pixabay

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