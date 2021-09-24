26.59 / 26.78 31.08 / 31.47
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Неодноразово ґвалтував малолітню доньку: суд залишив без змін вирок жителю Чернігівської області

19:50 24 вересня 2021
Неодноразово ґвалтував малолітню доньку: суд залишив без змін вирок жителю Чернігівської області

Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Чернігівщини, якого визнали винним у неодноразовому згвалтуванні власної малолітньої дочки.

Як повідомив Офіс Генеральної прокуратури, чоловік був засуджений судом першої інстанції в частині 4 статті 152 Кримінального кодексу в грудні 2020 року. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Читайте також: Використовував фото і «нік» свого сина: в Одесі чоловік зґвалтував десять неповнолітніх дівчаток

Це рішення було підтверджено Чернігівським апеляційним судом, але адвокати подали касаційну скаргу до Верховного суду.

Нагадаємо, влітку в Росії затримали збоченця, який протягом півтора років ґвалтував 9-річну падчерку.

Фото Pixabay

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Можу бути тільки твоєю подругою»: таємна «дружина» Винника зробила відверте зізнання

«Іноді любов не минає»: Ані Лорак «відповіла» на одруження Мурата Налчаджиоглу

«Іноді любов не минає»: Ані Лорак «відповіла» на одруження Мурата Налчаджиоглу

Мірошников і Крутой

Зірка російської естради визнав позашлюбного сина

«Це нереально смачно»: рецепт пиріжків з яблуками від Лізи Глинської

«Це нереально смачно»: рецепт пиріжків з яблуками від Лізи Глинської

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.