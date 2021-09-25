У Чернігові чоловік вбив і закопав матір, а потім змінив зовнішність з метою втечі за кордон

Після того, як днями в Києві син гантелею вбив власну матір, стало відомо про схожий злочин у Чернігові. Там 24 вересня ввечері співробітники поліції затримали чоловіка, який після вбивства матері близько трьох місяців переховувався від слідства. Підозрюваний змінив зовнішність та намагався виїхати з країни, повідомляє Національна поліція Чернігівської області.

«Інформація про зникнення 69-річної жінки надійшла до поліції на початку липня. Донька пенсіонерки повідомила, що матір не виходить на зв’язок вже три дні. Додому до неї одразу виїхала поліція. В будинку жінки правоохоронці побачили безлад та численні плями крові. Самої господині вдома не було. Окрім того, в невідомому напрямку зник й 45-річний син пенсіонерки. Поліцейські взяли в будинку зразки крові для проведення експертизи, опитали сусідів, вилучили та проаналізували відео з камер зовнішнього спостереження. Оперативники також залучили кінолога з собакою. Вона повела правоохоронців до лісосмуги поблизу будинку і зупинилася біля свіжого насипу із ґрунту», — повідомили в Нацполіції.

Поліцейські встановили, що хтось завдав жінці смертельних ушкоджень по тілу і голові. Після чого замотав тіло у простирадла та закопав у лісі. У поліції були всі підстави вважати, що до вбивства може бути причетний зниклий син пенсіонерки. Він вимкнув телефон і перестав виходити на зв'язок.

Поліцейські почали розшук чоловіка. Вони встановили, що зловмисник ночував у лісі та недобудованих чи закинутих будівлях. 23 вересня поліцейські затримали підозрюваного в Чернігові у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Павлограді Дніпропетровської області 36-річний чоловік забив молотком свою матір та наніс травми її 61-річному співмешканцю.

Фото: Національна поліція в Чернігівській області

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