Під Рівним брат займався сексом з неповнолітньою сестрою і може на 8 років потрапити за ґрати
В Рівненській області порушили кримінальне провадження за фактом сексуального зв'язку між рідними братом та сестрою.
Як повідомили в обласній прокуратурі, в одному з сіл області брат тривалий час займався сексом зі своєю неповнолітньою сестрою.
Про це дізналася бабуся дівчинки і звернулася в поліцію.
«Встановлюються інші обставини можливого скоєння розпусних дій відносно неповнолітньої особи», — повідомили в прокуратурі.
За вчинене чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Як повідомляли «ФАКТИ», Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Чернігівщини, якого визнали винним у неодноразовому зґвалтуванні власної малолітньої доньки.
А в Одесі судитимуть чоловіка, який зґвалтував десять неповнолітніх дівчаток.
Фото: https://ua.depositphotos.co301
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