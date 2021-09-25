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Події

Під Рівним брат займався сексом з неповнолітньою сестрою і може на 8 років потрапити за ґрати

13:55 25 вересня 2021
дівчинка

В Рівненській області порушили кримінальне провадження за фактом сексуального зв'язку між рідними братом та сестрою.

Як повідомили в обласній прокуратурі, в одному з сіл області брат тривалий час займався сексом зі своєю неповнолітньою сестрою.

Про це дізналася бабуся дівчинки і звернулася в поліцію.

«Встановлюються інші обставини можливого скоєння розпусних дій відносно неповнолітньої особи», — повідомили в прокуратурі.

За вчинене чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляли «ФАКТИ», Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Чернігівщини, якого визнали винним у неодноразовому зґвалтуванні власної малолітньої доньки.

А в Одесі судитимуть чоловіка, який зґвалтував десять неповнолітніх дівчаток.

Фото: https://ua.depositphotos.co

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