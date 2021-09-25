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Події

На Львівщині померла найнижча в Україні мама зі зростом 96 см

14:13 25 вересня 2021
Марія Українець

У Червонограді Львівської області померла найнижча мама в Україні — 36-річна Марія Українець. Про це у Facebook повідомила керівник благодійного фонду «Здійснити мрію» Уляна Флишко.

Жінка мала діагноз гіпофізарний нанізм, тобто карликовість. Вона народилася з нормальною вагою — 3 кг 600 г, але в підлітковому віці перестала рости. Згодом у жінки діагностували онкологічну хворобу і вона тривалий час боролася з нею. У ніч на 25 вересня померла.

Марія Українець мала зріст 96 см і вагу 26 кг. У 2011 році вона народила дочку, яку назвали Веронікою. Новонароджена була вдвічі меншою за свою маму. До слова, чоловік мав зріст 1,87 м. Тоді жінка стала найнижчою породіллю на території країни. Її чоловік загинув три роки тому. Його побили на вулиці.

Тоді піклуватися про найнижчу матір України та її дочку взявся її брат Володимир. Страшний діагноз — злоякісне новоутворення — жінці поставили приблизно півроку тому. Вона боролася з хворобою і навіть перенесла важку операцію, проте рак виявився сильнішим і забрав життя жінки.

Останнім часом вона сильно схудла через хворобу і сильний біль і харчувалася лише водою.

Раніше «ФАКТИ», писали про те, що буковинська «дюймовочка» Люда Сомар вдруге стала мамою.

Також «ФАКТИ», що у Вінниці нещодавно померла юна талановита художниця, 11-річна Іра Химич, у якій був діагностований синдром Хадчінсона-Гілфорда (прогерія) — дівчинка старіла на 8−10 років за рік.

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